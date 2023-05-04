ПСЖ вирішив навіть не намагатися продовжити угоду з аргентинцем після того, як він без дозволу керівництва відправився до Саудівської Аравії. Згідно з інформацією агента ФІФА Марко Кірдеміра, Мессі має фантастичну пропозицію з арабської країни.

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"Лео не поїде в Барселону. Він має пропозицію в розмірі 600 мільйонів доларів від Аль-Хілаля. Мессі їздив до Саудівської Аравії, щоб зустрітися з представниками клуба. Лео хотів побачити місце, де він міг би жити. Якщо його родина погодиться на переїзд, він буде грати в Саудівській Аравії", – цитує Marca Кірдеміра.

Зазначається, що відсторонення Мессі викликано саме поїздкою у Саудівську Аравію, з якою у Катара складні політичні відносини. Якби аргентинець поїхав до іншої країни подібної реакції з боку клуба не було. Саудівці прагнуть провести ЧС-2030, тому хочуть залучити до свого чемпіонату якомога більше європейських футбольних зірок.

Нагадаємо, що Барселона не втратила надій повернути Лео Мессі та вже надіслала пропозицію аргентинцю.

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