Аргентинський форвард продовжить виступи у Парижі. Ліонель Мессі налаштований відпрацювати свій контракт, який розрахований до літа 2023 року.

Нападник здивований появою чуток про його можливий відхід з ПСЖ. Мессі жодного разу не задумувався про зміну клубу, тому наступний сезон гарантовано проведе у складі французького гранда.

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Навіть свист трибун на адресу Лео після вильоту з Ліги чемпіонів від Реала не змінив думку форварда, хоча й став для нього неприємним сюрпризом. Попри це, Мессі налаштований ще раз спробувати виграти ЛЧ. Нападник розуміє, що в наступному сезоні повинен покращити свою результативність – тим більше, що ПСЖ практично напевне втратить Кіліана Мбаппе. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Дебютний сезон у Парижі вийшов для 34-річного аргентинця провальним. Мессі забив лише 8 голів (з них 5 – у Лізі чемпіонів), а єдиним трофеєм команди стане чемпіонство у Лізі 1.

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