Ліонель Мессі приєднався до Інтера Маямі у 2023 році, підписавши контракт на два сезони. Американський клуб хоче втримати аргентинця у своїй команді.

Як повідомляє ESPN, 38-річний форвард та Інтер Маямі наблизилися до підписання нової угоди терміном на декілька років. Сторони перебувають на завершальній стадії переговорів, залишилося узгодити лише кілька деталей.

Мессі зіграв за Інтер Маямі у 75 матчах, у яких відзначився 62 голами та 30 результативними передачами. З клубом він здобув титул чемпіона МЛС у 2024 році, а також виграв Кубок ліг у 2023-му.

