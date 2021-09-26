Нападник ПСЖ Ліонель Мессі переїхав у престижний район на заході французької столиці.

Нова французька домівка 34-річного аргентинця має два поверхи загальною площею 300 кв. метрів. В будинку є 4 спальні та невеликий сад, повідомляє RMC.

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Вартість оренди котеджу становить менше 20 тисяч євро на місяць. Зазначається, що по сусідству з родиною Мессі живуть сім'ї його одноклубників та співвітчизників – Анхеля Ді Марії та Леандро Паредеса. Навколо нового будинку вже облаштувалась служба безпеки. Дітей Ліонеля зарахували до престижної міжнародної школи.

Зазначимо, раніше протягом місяця родина зіркового аргентинця проживала в одному з готелів столиці Франції.

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