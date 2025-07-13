Дубль Лео приніс Інтеру п'яту перемогу поспіль в чемпіонаті. Черговою жертвою 38-річної легенди став Нешвілл.

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Мессі відзначався на 17-й хвилині кожного з таймів. Перший гол – підступний удар зі штрафного у воротарський кут. Аргентинець оформив 69-й гол у кар'єрі прямим ударом зі штрафного. По перерві Хані Мухтар зрівняв рахунок, але кіпер Нешвілла Джо Вілліс захотів зробити Мессі ще один подарунок. 36-річний воротар у стилі комп'ютерних симуляторів почав показувати техніку, але в підсумку просто віддав м'яч Ліонелю – 2:1.

Зірка Інтера Маямі оформив п'ятий поспіль дубль в матчі МЛС, оновивши свій же рекорд. Загалом у чемпіонаті в нього 16 + 8. "Чаплі" за втраченими очками є найкращою командою таблиці, але потрібно надолужувати три тури, які були пропущені через Клубний чемпіонат світу.

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