Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі не збирається спочивати на лаврах і продовжив гонитву за черговим "Золотим м'ячем" у рамках кваліфікації до чемпіонату світу-2022.

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Мессі на 38-й хвилині фірмово змістився з правого флангу до центру й черпаком закинув до штрафного майданчика. Там замкнути передачу Лео повинен був Ніко Гонсалес. Однак, вінгер Фіорентини не зміг пробити, дезорієнтував Муслеру, а м'яч залетів у сітку воріт.

Для Мессі цей гол став 14-м забитим з-за меж карної зони в 2021 році. Жоден інший гравець і навіть клуб ще не підкорили цей показник.

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Messi got bored of scoring goals so decided to score with assists instead pic.twitter.com/xfojaTAXP0 — dani (@Danibarca23) October 11, 2021