Мессі оформив найкрасивіший гол групового етапу ЛЧ – домінацію зірки ПСЖ розбавив Холанд
Груповий етап нинішнього розіграшу Ліги чемпіонів подарував чимало шедеврів.
Ліонель Мессі виграв голосування за найкращий гол у групах, інформує прес-служба УЄФА. Фанатам найбільше сподобався м'яч зірки ПСЖ у 3 турі проти Бенфіки. Аргентинець обвідним ударом завершив комбінацію зі зразками ідеальної футбольної геометрії.
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Мессі забрав і третю сходинку – чудовий постріл шведою у ворота Маккабі Хайфа. Домінацію Лео розбавив лише Ерлінг Холанд, який посів друге місце, акробатично засмутивши свою колишню команду, Борусію Дортмунд. До топ-10 також потрапили Вандерсон Галену (Порту), Трент Александер-Арнольд (Ліверпуль), Сон Хин Мін (Тоттенхем), Кіліан Мбаппе (ПСЖ, двічі), Артур Гомес (Спортінг Л) і Ферран Торрес (Барселона).
Тепер матчів Ліги чемпіонів не буде аж до 14 лютого наступного року, коли почнуться перші зустрічі в рамках 1/8 фіналу.
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