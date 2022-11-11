Ліонель Мессі виграв голосування за найкращий гол у групах, інформує прес-служба УЄФА. Фанатам найбільше сподобався м'яч зірки ПСЖ у 3 турі проти Бенфіки. Аргентинець обвідним ударом завершив комбінацію зі зразками ідеальної футбольної геометрії.

Мессі та Мбаппе на чолі мегазіркової атаки – збірна найкращих за підсумками групового етапу Ліги чемпіонів

Мессі забрав і третю сходинку – чудовий постріл шведою у ворота Маккабі Хайфа. Домінацію Лео розбавив лише Ерлінг Холанд, який посів друге місце, акробатично засмутивши свою колишню команду, Борусію Дортмунд. До топ-10 також потрапили Вандерсон Галену (Порту), Трент Александер-Арнольд (Ліверпуль), Сон Хин Мін (Тоттенхем), Кіліан Мбаппе (ПСЖ, двічі), Артур Гомес (Спортінг Л) і Ферран Торрес (Барселона).

Messi's superb curling effort voted Goal of the Group Stage! #UCLGOTGS | @heineken pic.twitter.com/uQcsLMO4lk — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 11, 2022

Тепер матчів Ліги чемпіонів не буде аж до 14 лютого наступного року, коли почнуться перші зустрічі в рамках 1/8 фіналу.

Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: Ліверпуль – Реал, жахіття для Мессі, особлива місія Яремчука