Мессі пошкодив підколінне сухожилля в матчі з Марселем Маліновського, через що залишиться під наглядом лікарів на гру з Монако, повідомляє офіційний сайт ПСЖ.

Мессі ризикує пропустити перший матч 1/8 фіналу ЛЧ проти Баварії – ПСЖ залишиться зі самотнім Неймаром

Втім, аргентинець повернеться до тренувань вже у понеділок, тож має непогані шанси зіграти проти Баварії в першому поєдинку Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, ПСЖ прийматиме мюнхенців 14 лютого, а матч-відповідь запланований на 8 березня. Мессі у цьому сезоні зіграв 25 матчів за парижан, в яких відзначився 15 голами та 14 результативними передачами.

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