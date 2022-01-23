ПСЖ зможе розраховувати на допомогу Ліонеля Мессі у матчі чемпіонату Франції.

Аргентинець потрапив до заявки команди на поєдинок 22-го туру проти Реймса.

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Мессі ще не виходив на поле у 2022 році. Ліонель мав певні ускладнення після коронавірусу і провів 2 тижні на ізоляції. Мбаппе також є у складі ПСЖ, а от Неймар продовжує відновлення після травми.

У нинішньому сезоні Мессі провів 16 матчів, в яких відзначився 6-ма голами та 5-ма асистами. Поєдинок ПСЖ – Реймс відбудеться 23 січня, початок о 21:45.

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