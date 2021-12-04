"Я ніколи не порівнював себе з Марадоною. Чесно, я ніколи не порівнював себе з Дієго, абсолютно ніколи.

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Я ніколи не надавав уваги таким порівнянням, хоча в минулому мене непокоїли деякі критичні зауваження. У мене були важкі часи в національній команді, але з інших причин. Я часто отримаю певну порцію критичних висловів, що злить мене, але вони залишаються у роздягальні.

Вони повинні залишатися там, у приватності. Ця інтимність робить команду сильнішою, плюсом є та обставина, що ми можемо розсердитися і сказати один одному в очі про речі, які можна покращити. Це трапляється зі мною, трапляється з іншими гравцями", – наводить слова аргентинця AS.

Нагадаємо, що Дієго Марадона та Ліонель Мессі перетиналися в збірній Аргентини, коли чемпіон світу-1986 працював із "альбіселесте" в 2008-2010 рр.

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