Мессі очолює топ-5 найвисокооплачуваніших гравців світу – в списку ще 2 представники Ла Ліги

Авторитетне видання France Football опублікував рейтинг найвисокооплачуваніших футболістів світу.

Форвард Барселони Ліонель Мессі є найвисокооплачуванішим гравцем у світі з прибутком у 130 млн євро на рік, повідомляє France Football.

Грізманн рветься в Барселону – француз готовий пожертвувати десятками мільйонів євро, щоб грати з Мессі

В цю суму входить не лише зарплатня футболіста, а і премії, прибуток від іміджевих прав, тощо.

Повний список топ-5 виглядає так:

1. Ліонель Мессі (Барселона): 130 млн євро;

2. Кріштіану Роналду (Ювентус): 113 млн;

3. Неймар (ПСЖ): 91,5 млн;

4. Антуан Грізманн (Атлетіко): 44 млн;

5. Гарет Бейл (Реал): 40,2 млн.

Друга молодість Мессі: він перевершує цілі клуби та йде на "вічний рекорд", який сам поставив