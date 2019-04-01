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Мессі очолює топ-5 найвисокооплачуваніших гравців світу – в списку ще 2 представники Ла Ліги

19:11 268 Читать на русском
Мессі очолює топ-5 найвисокооплачуваніших гравців світу – в списку ще 2 представники Ла Ліги
Неймар, Роналду, Мессі / Фотоколаж g Element

Авторитетне видання France Football опублікував рейтинг найвисокооплачуваніших футболістів світу.

Форвард Барселони Ліонель Мессі є найвисокооплачуванішим гравцем у світі з прибутком у 130 млн євро на рік, повідомляє France Football.

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В цю суму входить не лише зарплатня футболіста, а і премії, прибуток від іміджевих прав, тощо.

Повний список топ-5 виглядає так:

1. Ліонель Мессі (Барселона): 130 млн євро;

2. Кріштіану Роналду (Ювентус): 113 млн;

3. Неймар (ПСЖ): 91,5 млн;

4. Антуан Грізманн (Атлетіко): 44 млн;

5. Гарет Бейл (Реал): 40,2 млн.

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