Мессі очолив топ-10 найдорожчих ветеранів світу

Аргентинський нападник каталонської Барселони у свої 32 роки продовжує коштувати купу грошей.

Авторитетний німецький портал Transfermarkt опублікував рейтинг найдорожчих гравців світу, яким виповнилось 32 роки. До переліку потрапили троє гравців Барселони, два представники Ювентуса та по одному футболісту Реала, ПСЖ, Наполі, Тоттенхема та Сельти.

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Перше місце прогнозовано посів аргентинець Ліонель Мессі, трансферна вартість якого оцінюється у 150 млн євро. За ним йде Кріштіану Роналду – 90 млн євро та Луїс Суарес – 50 млн євро.

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