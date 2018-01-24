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Топ-10 найбільш високооплачуваних футболістів світу

18:35 5646 Читать на русском
Топ-10 найбільш високооплачуваних футболістів світу
Ліонель Мессі / Getty Images

Іспанське видання Marca опублікувало оновлений рейтинг найвисокооплачуваніших футболістів планети.

Попередній рейтинг гравців із найвищими зарплатами зазнав певних змін, враховуючи повернення Карлоса Тевеса у Бока Хуніорс. У Китаї форвард отримував близько 38 млн євро на рік та посідав другу позицію в рейтингу.

Крім того, у десятку найвисокооплачуваніших футболістів увірвався Алексіс Санчес, який, за неофіційними даними, отримуватиме в МЮ близько 450 тисяч фунтів на тиждень.

Алексіс Санчес: від провінційного бідняка до найбільш високооплачуваного футболіста АПЛ

10. Граціано Пелле, 17 млн євро (Італія, Шаньдун Лунен)

Топ-10 найбільш високооплачуваних футболістів світу, Граціано Пелле

9. Поль Погба, 17,5 млн євро (Франція, Манчестер Юнайтед)

Топ-10 найбільш високооплачуваних футболістів світу, Поль Погба

8. Кіліан Мбаппе, 18 млн євро (Франція, ПСЖ)

7. Халк, 20 млн євро (Бразилія, Шанхай СІПГ)

Топ-10 найбільш високооплачуваних футболістів світу, Халк

6. Кріштіану Роналду, 21 млн євро (Португалія, Реал Мадрид)

Топ-10 найбільш високооплачуваних футболістів світу, Кріштіану Роналду

5. Езекієль Лавессі, 23 млн євро (Аргентина, Хебей Чайна Форчун)

Топ-10 найбільш високооплачуваних футболістів світу, Езекієль Лавессі

4. Оскар, 24 млн євро (Бразилія, Шанхай СІПГ)

Топ-10 найбільш високооплачуваних футболістів світу, Оскар

3. Алексіс Санчес, 26 млн євро (Чилі, Манчестер Юнайтед)

2. Неймар, 36 млн євро (Бразилія, ПСЖ)

Топ-10 найбільш високооплачуваних футболістів світу, Неймар

1. Ліонель Мессі, 43 млн євро (Аргентина, Барселона)

Топ-10 найбільш високооплачуваних футболістів світу, Ліонель Мессі

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