Топ-10 найбільш високооплачуваних футболістів світу

Іспанське видання Marca опублікувало оновлений рейтинг найвисокооплачуваніших футболістів планети.

Попередній рейтинг гравців із найвищими зарплатами зазнав певних змін, враховуючи повернення Карлоса Тевеса у Бока Хуніорс. У Китаї форвард отримував близько 38 млн євро на рік та посідав другу позицію в рейтингу.

Крім того, у десятку найвисокооплачуваніших футболістів увірвався Алексіс Санчес, який, за неофіційними даними, отримуватиме в МЮ близько 450 тисяч фунтів на тиждень.

Алексіс Санчес: від провінційного бідняка до найбільш високооплачуваного футболіста АПЛ

10. Граціано Пелле, 17 млн євро (Італія, Шаньдун Лунен)

9. Поль Погба, 17,5 млн євро (Франція, Манчестер Юнайтед)

8. Кіліан Мбаппе, 18 млн євро (Франція, ПСЖ)

7. Халк, 20 млн євро (Бразилія, Шанхай СІПГ)

6. Кріштіану Роналду, 21 млн євро (Португалія, Реал Мадрид)

5. Езекієль Лавессі, 23 млн євро (Аргентина, Хебей Чайна Форчун)

4. Оскар, 24 млн євро (Бразилія, Шанхай СІПГ)

3. Алексіс Санчес, 26 млн євро (Чилі, Манчестер Юнайтед)

2. Неймар, 36 млн євро (Бразилія, ПСЖ)

1. Ліонель Мессі, 43 млн євро (Аргентина, Барселона)