Мессі обслужив Неймара і Мбаппе, Тете продовжив феєрію за Ліон, ганебний старт Монако: Ліга 1
Усі матчі 5 туру французької Ліги 1 відбулись у середу. Звіт читайте на "Футбол 24".
Чемпіонат Франції, 5 тур
Анже – Реймс – 2:4
Голи: Буфаль, 59, Юну, 67 – Мунетсі, 23, Дзюня, 45+1, Балогун, 70 (пен.), Фліпс, 90
Ліон – Осер – 2:1
Голи: Тете, 29, Токо-Екамбі, 72 – Отре, 80
Монако – Труа – 2:4
Голи: Маріпан, 10, Фофана, 63 – Тард'є (пен.), 22, Одобер, 45+2, Бальде, 48, Салм'є, 78
Вилучення: Маріпан, 44 (М)
Монпельє – Аяччо – 2:0
Голи: Норден, 28, Вахі, 77
Вилучення: Омлін, 45 – Амума, 37
Страсбур – Нант – 1:1
Голи: Діалло, 28 – Мостафа, 85
Ланс – Лор'ян – 5:2
Голи: Сотока, 24,77, Саїд, 28, Самед, 57, Опенда, 86 – Моффі, 41, 50
Лілль – Ніцца – 1:2
Голи: Бамба, 20 – Делор, 22 (пен.), Пепе, 29 (пен.)
Марсель – Клермон – 1:0
Гол: Гуйє, 49
Нереалізований пенальті: Санчес, 87
Ренн – Брест – 3:1
Голи: Родон, 53, Терр'є, 89, Дуе, 90+1 – Онора, 57
Тулуза – ПСЖ – 0:3
Голи: Неймар, 37, Мбаппе, 50, Бернат, 90
Вечір був поділений на 2 слоти по 5 матчів. Вже у першому сталася сенсація – Монако поступився Труа. Князівський клуб поки набрав скромні 5 очок і розташувався поблизу зони вильоту.
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Ліон доволі впевнено розібрався з Осером, хоча в кінці все ж пропустив. Тете забив черговий м'яч за "ткачів". Колишня зірка Шахтаря дуже потужно розпочав сезон – 4+1 у 4 матчах.
Ланс продовжує йти серед лідерів таблиці, набравши 13 очок. Новою жертвою "криваво-жовтих" став Лор'ян. Марсель і ПСЖ мають стільки ж пунктів. Провансальці мінімально здолали Клермон, а чинний чемпіон не мав жодних проблем з Тулузою. Мессі, наче справедлива мама, роздав по асисту молодшим партнерам – Неймару і Мбаппе.
Цікавим було і протистояння Лілля з Ніццою. "Доги" вийшли вперед, але потім двічі "привозили" собі пенальті. Другий реалізував їхній колишній лідер Ніколя Пепе, який приїхав реанімувати кар'єру після 80-мільйонного провалу в Арсеналі.
Ман Сіті знищив Ноттінгем завдяки другому поспіль хет-трику Холанда, Арсенал переграв Астон Віллу й очолив таблицю