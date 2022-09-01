Чемпіонат Франції, 5 тур

Анже – Реймс – 2:4

Голи: Буфаль, 59, Юну, 67 – Мунетсі, 23, Дзюня, 45+1, Балогун, 70 (пен.), Фліпс, 90

Ліон – Осер – 2:1

Голи: Тете, 29, Токо-Екамбі, 72 – Отре, 80

Монако – Труа – 2:4

Голи: Маріпан, 10, Фофана, 63 – Тард'є (пен.), 22, Одобер, 45+2, Бальде, 48, Салм'є, 78

Вилучення: Маріпан, 44 (М)

Монпельє – Аяччо – 2:0

Голи: Норден, 28, Вахі, 77

Вилучення: Омлін, 45 – Амума, 37

Страсбур – Нант – 1:1

Голи: Діалло, 28 – Мостафа, 85

Ланс – Лор'ян – 5:2

Голи: Сотока, 24,77, Саїд, 28, Самед, 57, Опенда, 86 – Моффі, 41, 50

Лілль – Ніцца – 1:2

Голи: Бамба, 20 – Делор, 22 (пен.), Пепе, 29 (пен.)

Марсель – Клермон – 1:0

Гол: Гуйє, 49

Нереалізований пенальті: Санчес, 87

Ренн – Брест – 3:1

Голи: Родон, 53, Терр'є, 89, Дуе, 90+1 – Онора, 57

Тулуза – ПСЖ – 0:3

Голи: Неймар, 37, Мбаппе, 50, Бернат, 90

Вечір був поділений на 2 слоти по 5 матчів. Вже у першому сталася сенсація – Монако поступився Труа. Князівський клуб поки набрав скромні 5 очок і розташувався поблизу зони вильоту.

ПСЖ офіційно підписав зірку Наполі за 23 мільйони

Ліон доволі впевнено розібрався з Осером, хоча в кінці все ж пропустив. Тете забив черговий м'яч за "ткачів". Колишня зірка Шахтаря дуже потужно розпочав сезон – 4+1 у 4 матчах.

Ланс продовжує йти серед лідерів таблиці, набравши 13 очок. Новою жертвою "криваво-жовтих" став Лор'ян. Марсель і ПСЖ мають стільки ж пунктів. Провансальці мінімально здолали Клермон, а чинний чемпіон не мав жодних проблем з Тулузою. Мессі, наче справедлива мама, роздав по асисту молодшим партнерам – Неймару і Мбаппе.

Цікавим було і протистояння Лілля з Ніццою. "Доги" вийшли вперед, але потім двічі "привозили" собі пенальті. Другий реалізував їхній колишній лідер Ніколя Пепе, який приїхав реанімувати кар'єру після 80-мільйонного провалу в Арсеналі.

Ман Сіті знищив Ноттінгем завдяки другому поспіль хет-трику Холанда, Арсенал переграв Астон Віллу й очолив таблицю