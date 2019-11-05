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Мессі обрав свого фаворита на посаду тренера Барселони

12:36 1235 Читать на русском
Мессі обрав свого фаворита на посаду тренера Барселони
Ліонель Мессі / Фото FC Barcelona

У тренерському кріслі Барселони очікуються зміни.

Марсело Гальярдо, який очолює аргентинський Рівер Плейт, є основним кандидатом на посаду наставника каталонського клубу, повідомляє El Chiringuito TV.

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Головна зірка Барселони Ліонель Мессі підтримує такий вибір і бачить у 43-річному фахівцеві достойну заміну чинному головному тренеру "блаугранас" Ернесто Вальверде.

Раніше у ЗМІ з'явилась інформацію, що на цю посаду також претендує наставник збірної Нідерландів Рональд Куман, але він погодиться очолити іспанський гранд лише після завершення Євро-2020.

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