Мессі обрав свого фаворита на посаду тренера Барселони

У тренерському кріслі Барселони очікуються зміни.

Марсело Гальярдо, який очолює аргентинський Рівер Плейт, є основним кандидатом на посаду наставника каталонського клубу, повідомляє El Chiringuito TV.

Барселона знайшла сенсаційну заміну Вальверде

Головна зірка Барселони Ліонель Мессі підтримує такий вибір і бачить у 43-річному фахівцеві достойну заміну чинному головному тренеру "блаугранас" Ернесто Вальверде.

Раніше у ЗМІ з'явилась інформацію, що на цю посаду також претендує наставник збірної Нідерландів Рональд Куман, але він погодиться очолити іспанський гранд лише після завершення Євро-2020.

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