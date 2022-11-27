Ліонель Мессі вже визначився, де хоче виступати після завершення контракту з ПСЖ.

Зірковий аргентинець вже домовився про приєднання до Інтера Маямі влітку 2023 року, стерджує авторитетний The Times.

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Клуб Девіда Бекхема переконаний, що Мессі підпише всі необхідні документи після завершення чемпіонату світу. Перехід буде безкоштовним, але самому Лео дадуть найбільшу зарплатню в історії МЛС. Ймовірно Інтер спробує запросити ще й двох хороших друзів 35-річного форварда – Луїса Суареса та Сеска Фабрегаса. COPE додає, що в Маямі точно переїде і Серхіо Бускетс, який влітку допрацює контракт з Барселоною.

Нагадаємо, Мессі проводить свій другий сезон у складі ПСЖ. Статистика зірки ПСЖ виглядає дуже потужно – 14 голів та 17 асистів у 22 матчах.

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