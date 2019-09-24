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Мессі обрав Мане та Роналду у голосуванні FIFA The Best-2019, ван Дейк подарував аргентинцю максимум балів

00:37 6
Мессі обрав Мане та Роналду у голосуванні FIFA The Best-2019, ван Дейк подарував аргентинцю максимум балів
Ван Дейк і Мессі / Твіттер ФІФА

Стали відомі результати голосування тренерів та капітанів збірних у номінації "Найкращий гравець року" за версією ФІФА.

Таблицю з розподілом балів від гравців та наставників національних команд опублікувала Mаrca.

Мессі став найкращим гравцем 2019 року за версією ФІФА

Увагу багатьох вболівальників привернув вибір головних претендентів на нагороду – Вірджила ван Дейка і Ліонеля Мессі, які є капітанами збірних Нідерландів та Аргентини відповідно. Трійка зірки Барселони виглядала так: Садьйо Мане (5 балів), Кріштіану Роналду (3 бали) і Френкі де Йонг (1 бал)

Клопп – найкращий тренер 2019 року за версією ФІФА

А от захисник Ліверпуля дещо здивував своєю щедрістю – він віддав найбільше балів саме Ліонелю Мессі, який вважався головним конкурентом нідерландця і зрештою здобув приз. Двома іншими "призерами" за версією ван Дейка стали Мохамед Салах і той-таки Мане.

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Вірджил ван Дейк Вірджил ван Дейк Ліонель Мессі Ліонель Мессі Світ
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