"У Пепа Гвардіоли є щось особливе. Він змушує вас бачити речі по-іншому: як він готується до матчів, гра в обороні, в атаці... Він наперед каже вам, яким саме буде матч, як вам потрібно атакувати, щоб перемогти.

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Мені пощастило тренуватися під керівництвом Гвардіоли та Луїса Енріке – двох найкращих. Завдяки їхній роботі я сильно зростав фізично та розумово, а також тактичній мудрості, якій вони мене навчили", – наводить слова Мессі Marca з посиланням на інтерв'ю LaSexta.

Нагадаємо, аргентинець під керівництвом Гвардіоли виграв дві Ліги чемпіонів, три Прімери, два Кубки, три Суперкубки Іспанії, два Суперкубки УЄФА і два клубні чемпіонати світу. Головним досягненням з Луїсом Енріке став требл у сезоні 2014/15.

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