Авторитетне британське видання The Guardian оформило традиційний список 100 найкращих гравців планети за підсумками календарного року.

На першій позиції опинився бомбардир мюнхенської Баварії Роберт Лєвандовскі, який наколотив 47 м'ячів у матчах за клуб та збірну, оформив требл. Поляк випередив зірку Барселони Лео Мессі (2-ге місце) і найкращого гравця 21 століття за версією Globe Soccer Awards – Кріштіану Роналду, що замикає трійку найкращих.

Лєвандовскі – найкращий гравець 2020 року за версією ФІФА

До топ-10 також потрапили: Кевін Де Брюйне, Садьйо Мане, Ерлінг Холанд, Кіліан Мбаппе, Мохамед Салах, Неймар і Вірджил ван Дейк.

Зазначимо, що 100 найуспішнішіх гравців 2020-го визначали майже 250 експертів зі 71 країни світу (9640 голосів).

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