Мессі обійшов Роналду в топ-100 гравців року, але обоє програли
Авторитетне британське видання The Guardian оформило традиційний список 100 найкращих гравців планети за підсумками календарного року.
На першій позиції опинився бомбардир мюнхенської Баварії Роберт Лєвандовскі, який наколотив 47 м'ячів у матчах за клуб та збірну, оформив требл. Поляк випередив зірку Барселони Лео Мессі (2-ге місце) і найкращого гравця 21 століття за версією Globe Soccer Awards – Кріштіану Роналду, що замикає трійку найкращих.
Лєвандовскі – найкращий гравець 2020 року за версією ФІФА
До топ-10 також потрапили: Кевін Де Брюйне, Садьйо Мане, Ерлінг Холанд, Кіліан Мбаппе, Мохамед Салах, Неймар і Вірджил ван Дейк.
Зазначимо, що 100 найуспішнішіх гравців 2020-го визначали майже 250 експертів зі 71 країни світу (9640 голосів).
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