Мессі обійшов Роналду в черговій битві гігантів
4 липня 11:37 - Читать на русском
Гол Ліонеля Мессі у ворота збірної Еквадору в чвертьфіналі Копа Амеріка став особливим для лідера збірної Аргентини.
Лео забив свій 58-й м'яч у кар'єрі прямим ударом зі штрафного, повідомляє ESPN.
Роналду мав проблеми з товаришами у Ювентусі, – Трезеге
За цим показником Мессі обійшов свого одвічного конкурента – Кріштіану Роналду. Португалець наразі має в активі 57 таких голів. Ця статистика враховує м'ячі рекордсменів на рівні клубів і національних збірних.
Нагадаємо, що Ліонель Мессі продовжує виступи на Копа Амеріка з Аргентиною. У півфіналі турніру "альбіселесте" зіграють проти збірної Колумбії.
Копа Амеріка: Аргентина з виставою Мессі розгромила Еквадор, Колумбія у лотереї вибила Уругвай – відомі півфінальні пари
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter