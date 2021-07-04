Гол Ліонеля Мессі у ворота збірної Еквадору в чвертьфіналі Копа Амеріка став особливим для лідера збірної Аргентини.

Лео забив свій 58-й м'яч у кар'єрі прямим ударом зі штрафного, повідомляє ESPN.

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За цим показником Мессі обійшов свого одвічного конкурента – Кріштіану Роналду. Португалець наразі має в активі 57 таких голів. Ця статистика враховує м'ячі рекордсменів на рівні клубів і національних збірних.

Нагадаємо, що Ліонель Мессі продовжує виступи на Копа Амеріка з Аргентиною. У півфіналі турніру "альбіселесте" зіграють проти збірної Колумбії.

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