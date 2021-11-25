Колишній форвард Ліверпуля і збірної Англії Джеймі Каррагер розкритикував ПСЖ після поразки від Манчестер Сіті в ЛЧ.

"Візьмемо, наприклад, чотири команди, одна з яких, як на мене, виграє Лігу чемпіонів – Ман Сіті, Ліверпуль, Челсі або Баварію – у них немає пасажирів. У ПСЖ їх аж троє: Мессі, Мбаппе, Неймар.

Гол і асист джокера Гвардіоли у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – ПСЖ – 2:1

Вони не мають жодних шансів виграти Лігу чемпіонів, взагалі жодних шансів. Щодо Мбаппе я переживаю ще сильніше. Можу зрозуміти Мессі частково, йому 34 роки, він повинен берегти себе на певні моменти.

Але Мбаппе 22 роки, він повинен повертатися назад, допомагаючи одноклубникам проти топового Ман Сіті. Просто ходити полем – не для мене. Я просто не можу змиритись. Мені байдуже, наскільки вони хороші, вони не працюють на команду. Часи перевезення пасажирів давно минули.

Я це говорив і про Роналду, але принаймні він забиває голи. Роналду – пасажир без м'яча, його голи компенсують це. Якщо ви не забиваєте, то ви пасажири, і за такого рівня футболу у вас не буде шансів", – цитує Каррагера Metro.

Незважаючи на поразку від Зінченка і Ко, ПСЖ забезпечив собі другу сходинку квартету А, що дозволяє брати участь в плей-офф Ліги чемпіонів.

Манчестер Сіті переміг ПСЖ й вишов у плей-офф – провал Зінченка у центрі, сильний матч Канселу та мізерний вплив Мессі