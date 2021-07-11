"Яке гарне безумство! Це приголомшливо. Дякую тобі, Боже! Ми чемпіони, й*б ж твою маму. Вперед, чорт забирай", – написав Мессі у своєму Instagram.

Гравці збірної Аргентини яскравими танцями відсвяткували перемогу на Копа Амеріка-2021 – Мессі не розлучався з трофеєм

Відзначимо, що Мессі вперше у своїй кар'єрі виграв трофей у складі національної команди. Ліонель вже був близький до перемоги на ЧС-2014 та на двох поспіль Кубках Америки у 2015 та 2016 роках, однак програв у трьох фіналах.

Нагадаємо, збірна Аргентини мінімально обіграла Бразилію (1:0) у фіналі Копа Амеріка-2021 та здобула 15-й Кубок Америки у своїй історії.

Аргентина перемогла Бразилію і виграла Копа Амеріка – Мессі здобув трофей зі збірною, Скалоні перервав тривале прокляття