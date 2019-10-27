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Мессі неоднозначно оцінив систему VAR

16:10 137 Читать на русском
Мессі неоднозначно оцінив систему VAR
Ліонель Мессі / Фото з відкритих джерел

Форвард збірної Аргентини та іспанської Барселони Ліонель Мессі поділився думкою про те, чи потрібно використовувати систему відеодопомоги арбітрам (VAR).

"Чи повинен VAR допомагати суддям приймати рішення? Якщо систему вірно використовують, то так. Однак VAR ввели, щоб вносити ясність, коли є сумніви, але система все ще не робить цього.

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Зрештою, рішення як і раніше приймаються головним арбітром або його помічником і не завжди базуються на тому, що насправді відбувається в грі. Я думаю, що VAR дуже хороша річ, однак вона все ще не дуже добре використовується", – сказав Мессі в коментарі виданню Tycsports.

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Теги
Барселона Барселона Іспанія Ліонель Мессі Ліонель Мессі
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