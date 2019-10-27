Мессі неоднозначно оцінив систему VAR

Форвард збірної Аргентини та іспанської Барселони Ліонель Мессі поділився думкою про те, чи потрібно використовувати систему відеодопомоги арбітрам (VAR).

"Чи повинен VAR допомагати суддям приймати рішення? Якщо систему вірно використовують, то так. Однак VAR ввели, щоб вносити ясність, коли є сумніви, але система все ще не робить цього.

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Зрештою, рішення як і раніше приймаються головним арбітром або його помічником і не завжди базуються на тому, що насправді відбувається в грі. Я думаю, що VAR дуже хороша річ, однак вона все ще не дуже добре використовується", – сказав Мессі в коментарі виданню Tycsports.

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