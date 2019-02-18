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"Мессі неможливо зупинити", – тренер Ліона Женезіо

17:41 143 Читать на русском
"Мессі неможливо зупинити", – тренер Ліона Женезіо
Ліонель Мессі / соцмережі

Головний тренер Ліона Бруно Жезеніо оцінив здібності каптана Барселони Ліонеля Мессі.

"Неможливо зупинити Мессі. Він може грати за будь-якої тактики, адже це футбольний геній. Наше завдання колективно організуватись та зменшити його вплив на полі. Але ми знаємо, що якщо це день Мессі, він нестримний.

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Тому ми плануємо зіграти організовано, як робили це проти Манчестер Сіті, спробувати зменшити їм простір. Мессі має величезний вплив, і якщо він не зіграє добре, ми можемо думати про те, що Барселона не буде сильною, але дуже важко мати план зупинити Лео", – цитує Женезіо Marca.

Матч Ліон – Барселона відбудеться 19 лютого о 22:00 за київським часом.

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Ліга чемпіонів1/8 фіналуЛюм'єр (Ліон)

Ліон - Барселона: Вівторок 19 лютого 2019

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Барселона Барселона Ліон Ліон Ліга чемпіонів Бруно Женезіо Бруно Женезіо Ліон - Барселона Ліонель Мессі Ліонель Мессі
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