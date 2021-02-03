Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) оприлюднила свою дрім-тім.

На офіційному сайті IFFHS з'явились імена футболістів, які увійшли до символічної збірної найкращих гравців за останні 10 років.

Роналду визнали найкращим футболістом десятиліття – цікава топ-3 без Мессі

До списку потрапили: Мануель Нойер, Філіп Лам, Серхіо Рамос, Вірджил ван Дейк, Леонардо Бонуччі, Тоні Кроос, Андрес Іньєста, Лука Модріч, Кевін Де Брюйне, Кріштіану Роналду, Роберт Лєвандовскі.

Нападник Барселони Ліонель Мессі, який є володарем рекордних шести "Золотих м'ячів", не потрапив у команду найкращих.

7 "Золотих м'ячів" – на трансферному ринку: Барса, Реал, Баварія і Ман Сіті ризикують втратити лідерів у 2021-му