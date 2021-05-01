Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола розповів, що багаторічний лідер Барселони Ліонель Мессі має повісити бутси на цвях саме у Каталонії.

"Сподіваюся, Мессі зможе завершити кар'єру в Барселоні. Він не знайде кращого місця для себе. Єдине, що потрібно зробити, як говорив наш учитель, – це повернутися до витоків.

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Треба врятувати те, що робить Барсу особливою в плані ігрового стилю. Вже відомо, як це зробити. Фундамент закладений. Потрібно лише стерти пил, підлити масла, дістати ключі... і зробити це знову. Кращого клубу для цього не знайти", – цитує Гвардіолу Mundo Deportivo.

До слова, влітку Ліонеля активно сватали в Манчестер Сіті до Пепа. Зараз ПСЖ називають єдиним клубом, який може підписати зірку, але сам Мессі нібито схиляється до продовження співпраці з Барселоною. Остаточне рішення 33-річний футболіст ухвалить по завершенні сезону.

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