Аргентинський нападник Ліонель Мессі знову опинився на роздоріжжі. Його новий контракт з Барселоною не був ратифікований.

Здавалося, що сага з підписанням нової угоди близька до завершення. Батько Мессі сьогодні навіть прибув у столицю Каталонії, щоб остаточно закрити операцію. Однак все пішло не за планом.

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Контракт, який влаштував і Барселону, і представників 34-річного аргентинця, не був ратифікований Ла Лігою. Для того, щоб були дотримані усі вимоги, Мессі потрібно піти на суттєве зменшення зарплати, повідомляє журналіст Джанлуїджі Лонгарі.

За інформацією джерела, президент каталонців Жоан Лапорта вже звернувся з відповідним проханням до агентів Ліонеля.

Ба більше, 6-разовий володар "Золотого м'яча" майже не має шансів продовжити кар'єру в каталонському клубі, шокує Marca. Ситуація перевернулась на 180 градусів, адже Реал і Барселона відмовились підтримувати угоду Ла Ліги з інвестиційним фондом CVC на 2,7 млрд євро. Гранди вважають, що цей союз означатиме крах проекту Суперліги, який досі живе саме завдяки Пересу та Лапорті.

Зазначається, що "блаугранас" спочатку були готові приєднатися до співпраці з CVC, проте шалений тиск Мадрида усе змінив. Звідси й кардинальні зміни у перемовинах з Мессі, який повинен був підписати новий контракт сьогодні, 5 серпня. "Майже неможливо, що Лео залишиться на Камп Ноу", – додає мадридське видання.

Нагадаємо, контракт Мессі з Барселоною завершився 30 червня. Відтоді аргентинець перебуває у статусі вільного агента, а серед претендентів на 34-річного Лео називали ПСЖ.

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