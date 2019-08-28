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Мессі може не зіграти проти Осасуни – аргентинець повернеться на поле лише в середині вересня

13:30 119 Читать на русском
Мессі може не зіграти проти Осасуни – аргентинець повернеться на поле лише в середині вересня
Ліонель Мессі / фото із соцмереж

Нападник Барселони Ліонель Мессі продовжує відновлюватися від травми, отриманої під час передсезонної підготовки.

 

Аргентинський форвард, найімовірніше, пропустить матч 3-го туру Ла Ліги з Осасуною, повідомляє AS.

Мессі став найкращим гравцем минулого сезону Прімери за версією Transfermarkt

Відзначається, що 32-річний гравець продовжує тренуватися за індивідуальною програмою. У найкращому випадку він проведе два тренування з командою перед зустріччю з Осасуною.

Тренерський штаб не налаштований форсувати відновлення і ризикувати здоров'ям аргентинця, тому Мессі може повернутися в загальну групу тільки після паузи на матчі національних збірних. 14 вересня Барселона прийматиме Валенсію.

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Теги
Іспанія Барселона Барселона Ліонель Мессі Ліонель Мессі Осасуна - Барселона
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