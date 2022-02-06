Мессі не збирається покидати ПСЖ до ЧС-2022 – аргентинець має намір привезти трофей Ліги чемпіонів у Париж
Нападник ПСЖ Ліонель Мессі визначився з планами щодо майбутнього у паризькому клубі.
Хоча Мессі начебто незадоволений у Парижі, Лео не збирається покидати ПСЖ майбутнього літа, повідомляє Marca.
Боси ПСЖ розчаровані вильотом з Кубка Франції та ухвалили несподіване рішення щодо Почеттіно
Ліонель розглядає варіант з відходом з клубу лише після Чемпіонату світу у Катарі, який відбудеться у грудні 2022 року. У Парижі Мессі має єдину мотивацію – перемога у Лізі чемпіонів.
Додамо, що Лео провів 18 матчів за ПСЖ у поточному сезоні, у яких забив 6 голів та віддав 6 асистів. Цікаво, що 5 зі своїх м'ячів аргентинець забив саме у Лізі чемпіонів.
Миколенко готується дебютувати в оновленому Евертоні, дербі делла Мадонніна, повернення Маліновського – анонс вікенду