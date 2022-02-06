Хоча Мессі начебто незадоволений у Парижі, Лео не збирається покидати ПСЖ майбутнього літа, повідомляє Marca.

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Ліонель розглядає варіант з відходом з клубу лише після Чемпіонату світу у Катарі, який відбудеться у грудні 2022 року. У Парижі Мессі має єдину мотивацію – перемога у Лізі чемпіонів.

Додамо, що Лео провів 18 матчів за ПСЖ у поточному сезоні, у яких забив 6 голів та віддав 6 асистів. Цікаво, що 5 зі своїх м'ячів аргентинець забив саме у Лізі чемпіонів.

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