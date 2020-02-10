Мессі став жертвою зухвалого фолу з боку екс-партнера – арбітр прийняв скандальне рішення

Форвард Барселони Ліонель Мессі став учасником показового моменту в матчі 23 туру Прімери проти Бетіса (3:2).

Аргентинець повинен був заробити пенальті у боротьбі із захисником Бетіса Марком Бартрою.

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Колишній оборонець каталонського клубу явно програв момент, однак вирішив обхопити Мессі обома руками і зірвати вихід віч-на -віч з голкіпером. Варто відзначити, що зірка Барселони до кінця намагався втриматися на ногах, не вдаючись до "дайвінгу". Здавалося, що VAR точно втрутиться, і Бетіс отримає заслужене покарання. Втім, ні система, ні головний арбітр зустрічі фолу не помітили.

Барселона таки змогла вирвати перемогу, а Мессі став головним героєм матчу, відзначившись трьома асистами.

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