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Мессі став жертвою зухвалого фолу з боку екс-партнера – арбітр прийняв скандальне рішення

13:22 2048 Читать на русском
Мессі став жертвою зухвалого фолу з боку екс-партнера – арбітр прийняв скандальне рішення
Ліонель Мессі / Reuters

Форвард Барселони Ліонель Мессі став учасником показового моменту в матчі 23 туру Прімери проти Бетіса (3:2).

6’ Серхіо Каналес
27’ Набіль Фекір
76’ Набіль Фекір
 
Френкі де Йонг 9’
Серхіо Бускетс 45+3’
Клеман Лангле 72’
Клеман Лангле 80’
6’ Серхіо Каналес
9’ Френкі де Йонг
27’ Набіль Фекір
45+3’ Серхіо Бускетс
72’ Клеман Лангле
76’ Набіль Фекір
80’ Клеман Лангле

Аргентинець повинен був заробити пенальті у боротьбі із захисником Бетіса Марком Бартрою.

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Колишній оборонець каталонського клубу явно програв момент, однак вирішив обхопити Мессі обома руками і зірвати вихід віч-на -віч з голкіпером. Варто відзначити, що зірка Барселони до кінця намагався втриматися на ногах, не вдаючись до "дайвінгу". Здавалося, що VAR точно втрутиться, і Бетіс отримає заслужене покарання. Втім, ні система, ні головний арбітр зустрічі фолу не помітили.

Барселона таки змогла вирвати перемогу, а Мессі став головним героєм матчу, відзначившись трьома асистами.

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Відеоновини Іспанія Ліонель Мессі Ліонель Мессі Барселона Барселона Арбітри Бетіс - Барселона
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