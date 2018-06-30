Мессі не забив в плей-офф чемпіонатів світу жодного разу за 756 хвилин

Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі не може перервати свою гольову засуху у матчах плей-офф чемпіонатів світу.

Нападник Барселони та збірної Аргентини не зміг відзначтись у ворота збірної Франції у матчі 1/8 фіналу Мундіалю в Росії. Таким чином, безгольова засуха аргентинця у матчах плей-оф чемпіонатів світу налічує вже 756 хвилин.

В плей-офф чемпіонатів світу аргентинець зіграв 8 матчів та віддав 3 гольові передачі.

Франція – Аргентина – 4:3 – відео голів та огляд матчу

Відзначимо, Мундіаль у Росії був для Мессі четвертим у кар'єрі. Ліонель також грав на чемпіонатах світу у Бразилії (2014), ПАР (2010) та Німеччині (2006).

Нагадаємо, сьогодні збірна Аргентини програла матч 1/8 фіналу чемпіонату світу в Росії збірній Франції (4:3) та вилетіла з турніру.

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