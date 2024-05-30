У матчі 17-го туру МЛС Інтер Маямі поступився Атланті Юнайтед (1:3). Читайте звіт про гру і дивіться відео голів у цій новині на "Футбол 24".

МЛС, 17-й тур

Інтер Маямі – Атланта Юнайтед – 13

Голи: Мессі, 62 – Лобжанідзе, 44, 59, Тіаре, 73

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Інтер Маямі несподівано програв на своєму полі одному з аутсайдерів Східної конференції – Атланті Юнайтед. Вже на 10-й хвилині Кривцов у падінні врятував "чапель" від гола після потужного удару суперника. Атланта, попри своє місце у турнірній таблиці, виглядала гостріше і наприкінці першого тайму таки вийшла вперед – диво-гол під поперечину вдався грузинському легіонеру Сабі Лобжанідже.

По перерві вихованець Динамо Тбілісі оформив дубль – змістившись з правого флангу ближче до центру він закрутив під дальню стійку. За трохи Мессі відродив інтригу, розрядивши свою гармату з-за меж штрафного – вболівальники навіть побачили салют над стадіоном після голу аргентинця. Але за 15 хвилин до завершення зустрічі Тіаре вчергове засмутив вболівальників господарів, поставивши масну крапку у матчі. До слова, вперше після матчу з Саудівською Аравією на ЧС-2022 команда Мессі не виграла, після того, як він забив гол.

Поразка залишила Інтер на першій сходинці Східної конференції, адже Цинцинатті, який дихає маямцям у спину, також зазнав фіаско у домашньому матчі з Нешвіллом (0:2) – форвард Шахтаря Кевін Келсі провів на полі увесь матч, але відзначитись голом не зумів.

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