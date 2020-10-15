"Мессі не відчуватиме проблем в іншому клубі", – екс-гравець Барселони поділився досвідом з аргентинцем
Колишній хавбек Барси Гаїска Мендьєта спробував передбачити майбутнє Ліонеля Мессі.
"Мессі зможе адаптуватися всюди, він вже доводив це безліч разів. Грав зліва, справа, в центрі, на вістрі, як атакуючий півзахисник і навіть як повноцінний хавбек.
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У гравця, який так добре читає і розуміє футбол, не буде проблем ні в одній країні чи клубі.
У мене змішані почуття. З одного боку, я грав в різних чемпіонатах і хотів би побачити, як він грає в іншій лізі. З іншого боку, я бачу романтику, коли гравець починає і завершує кар'єру в одному клубі. У наші дні таке рідко трапляється, тому я відчуваю ностальгію", – цитує Мендьєту Goal.
Нагадаємо, влітку Ліонель хотів покинути Барсу, але керівництво не відпустило свою головну зірку.
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