"Мессі зможе адаптуватися всюди, він вже доводив це безліч разів. Грав зліва, справа, в центрі, на вістрі, як атакуючий півзахисник і навіть як повноцінний хавбек.

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У гравця, який так добре читає і розуміє футбол, не буде проблем ні в одній країні чи клубі.

У мене змішані почуття. З одного боку, я грав в різних чемпіонатах і хотів би побачити, як він грає в іншій лізі. З іншого боку, я бачу романтику, коли гравець починає і завершує кар'єру в одному клубі. У наші дні таке рідко трапляється, тому я відчуваю ностальгію", – цитує Мендьєту Goal.

Нагадаємо, влітку Ліонель хотів покинути Барсу, але керівництво не відпустило свою головну зірку.

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