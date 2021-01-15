Наставник Барселони Рональд Куман, схоже, не матиме змоги розраховувати на лідера – Ліонеля Мессі.

Участь Лео у фіналі Суперкубка Іспанії залишається під великим питанням, адже аргентинець пропустив тренування Барси, яке відбулось сьогодні, 15 січня.

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Як повідомляє Marca, питання участі Мессі у вирішальному поєдинку проти Атлетіка буде остаточно вирішене після завтрашнього заняття. Зауважимо, що аргентинець вже пропустив матч 1/2 Суперкубка проти Реал Сосьєдада (1:1, пен 3:2), адже відчував дискомфорт у задній частині лівого стегна.

До слова, у фіналі "блаугранас" зустрінуться з Атлетіком, який сенсаційно вибив Реал Мадрид (1:2).

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