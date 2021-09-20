Нападник ПСЖ Ліонель Мессі не надто переживав за здобутки своєї команди після заміни у матчі з Ліоном (2:1).

Мауро Ікарді на останніх хвилинах вирвав перемогу для ПСЖ у поєдинку 6-го туру чемпіонату Франції проти Ліона (2:1).

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Гол аргентинця змусив зірватись зі своїх місць майже усю лаву запасних парижан, але Ліонель Мессі не долучився до святкування. 34-річний нападник лише скупими оплесками привітав Ікарді.

Нагадаємо, на 76-й хвилині зустрічі наставник ПСЖ Маурісіо Почеттіно замінив Ліонеля, що викликало обурення у зіркового гравця, і він навіть не потиснув руку тренеру.

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