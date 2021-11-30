"Спочатку я повинен сказати, що індивідуальні нагороди не дуже мене цікавлять, але якщо вони існують, то нехай будуть. На мій погляд, Мессі точно не повинен був перемагати цього разу. Для мене Бензема – найкращий, якщо ми оцінюємо гравця за підсумками року.

Касільяс висловив недовіру до голосування за "Золотий м'яч" через перемогу Мессі

Немає сумнівів, що Мессі – найкращий гравець десятиліття разом із Роналду, але, на мою думку, Кріштіану перевершує Лео", – наводить слова Крооса Voetbal International.

Нагадаємо, Мессі випередив у голосуванні форварда Баварії Роберта Лєвандовскі, лідера Реала Каріма Бензема та хавбека Челсі Жоржінью. Приз йому вручив Луїс Суарес. Цьогорічний "Золотий м'яч" став сьомим для Мессі. Раніше він здобував титул найкращого у 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 та 2019 роках.

"Золотий м'яч" 2021: Мессі на 7 вершині, історичний крах Роналду, призи для Лєвандовскі, Барселони і Челсі