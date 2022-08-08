Мессі не повернеться в Барселону – оточення Лео спростувало контакти з представниками "блаугранас"
Представники Ліонеля Мессі відповіли на чутки щодо можливого повернення легендарного аргентинця на Камп Ноу.
Нещодавно президент Барселони Жоан Лапорта заявив, що клуб "має моральний борг перед Мессі", натякаючи на можливе повернення Лео до рідного клубу. З'явились навіть чутки, що представники "блаугранас" контактували з оточенням Мессі.
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Втім, представники Лео заявили, що ця інформація не відповідає дійсності, повідомляє Mundo Deportivo. "Лапорта не звертався ні до кого з оточення Мессі чи навпаки. Хто б не огосив цю інформацію, він бреше".
Зауважимо, що Мессі є символом Барселони та виступав у системі клубу з 2000 року, проте у 2021-му він покинув каталонців через фінансові проблеми "блаугранас". За цей час Ліонель встиг виграти 7 "Золотих м'ячів" та 32 різноманітних командних трофеї.
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