Нещодавно президент Барселони Жоан Лапорта заявив, що клуб "має моральний борг перед Мессі", натякаючи на можливе повернення Лео до рідного клубу. З'явились навіть чутки, що представники "блаугранас" контактували з оточенням Мессі.

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Втім, представники Лео заявили, що ця інформація не відповідає дійсності, повідомляє Mundo Deportivo. "Лапорта не звертався ні до кого з оточення Мессі чи навпаки. Хто б не огосив цю інформацію, він бреше".

Зауважимо, що Мессі є символом Барселони та виступав у системі клубу з 2000 року, проте у 2021-му він покинув каталонців через фінансові проблеми "блаугранас". За цей час Ліонель встиг виграти 7 "Золотих м'ячів" та 32 різноманітних командних трофеї.

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