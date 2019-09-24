toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ГРАВЕЦЬ РОКУ ФІФА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АНДРІЙ ЯРМОЛЕНКО

Мессі не потрапив у список найкращих гравців року за версією Ето'О

13:00 361 Читать на русском
Мессі не потрапив у список найкращих гравців року за версією Ето'О
Мессі разом з Ето'О в Барселоні / Reuters

Колишній нападник Барселони Самюель Ето'О поділився своєю думкою щодо найкращих футболістів за підсумками 2019 року.

Камерунець проігнорував Ліонеля Мессі, який зрештою здобув звання найкращого гравця року за версією FIFA The Best-2019.

Ван Дейк: Дуже радий за Мессі, мені не прикро через його перемогу в голосуванні FIFA The Best-2019

"Для мене найкращі гравці – це Мохамед Салах і Садьйо Мане, але їх на церемонії немає", – наводить слова Самюеля Ето'О Pulse. Зіркові форварди Ліверпуля замкнули першу п'ятірку FIFA The Best-2019, поступившись одноклубнику Вірджилу ван Дейку, Кріштіану Роналду та Ліонелю Мессі.

Результати голосування FIFA The Best-2019 – трійка лідерів сильно відірвалась від інших

Варто зазначити, що Мане і Салах не потрапили навіть до символічної збірної ФІФА попри свою перемогу в Лізі чемпіонів.

blog_ava
Збірна Росії може пропустити Чемпіонат світу-2022 через допінговий скандал
12:33
2136
Теги
Ліонель Мессі Ліонель Мессі Гравець року ФІФА Барселона Барселона Іспанія Самюель Ето'О Самюель Ето'О Мохамед Салах Мохамед Салах Садьйо Мане Садьйо Мане
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Мессі став найкращим гравцем 2019 року за версією ФІФА
    Світ — 23 вер9172 Мессі став найкращим гравцем 2019 року за версією ФІФА
7
год
:
32
хв
Барселона
22:00
Вільяреал
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук