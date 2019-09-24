Мессі не потрапив у список найкращих гравців року за версією Ето'О

Мессі разом з Ето'О в Барселоні / Reuters

Колишній нападник Барселони Самюель Ето'О поділився своєю думкою щодо найкращих футболістів за підсумками 2019 року.

Камерунець проігнорував Ліонеля Мессі, який зрештою здобув звання найкращого гравця року за версією FIFA The Best-2019.

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"Для мене найкращі гравці – це Мохамед Салах і Садьйо Мане, але їх на церемонії немає", – наводить слова Самюеля Ето'О Pulse. Зіркові форварди Ліверпуля замкнули першу п'ятірку FIFA The Best-2019, поступившись одноклубнику Вірджилу ван Дейку, Кріштіану Роналду та Ліонелю Мессі.

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Варто зазначити, що Мане і Салах не потрапили навіть до символічної збірної ФІФА попри свою перемогу в Лізі чемпіонів.