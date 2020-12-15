"Перш за все сумно бачити Мессі в такій ситуації. Я ніколи не думав, що таке трапиться, коли у нього менше одного року контракту з Барселоною. Команда не грає добре і здається, що йому не подобається цей футбол. Лео нещасливий, тому побачимо, що буде з ним в кінці сезону.

Якщо Мессі не піде на зниження зарплати, то його у Барселоні не буде, – кандидат у президенти "блаугранас"

У нього є близький друг Серхіо Агуеро з Ман Сіті, і він раніше працював з Пепом Гвардіолою в Барселоні, тому вони знають один одного. Певні люди в тій команді також знають Мессі.

Якщо Мессі вирішить покинути Барселону і захоче поїхати в іншу лігу і країну, звичайно, Манчестер Сіті буде одним з варіантів.

Я знаю Лео, і він дуже давно грає в Барселоні. Я хочу, щоб він залишився в Барсі. Пеп вже говорив про це раніше. Він любить клуб, і я не думаю, що він піде. Але якщо він вирішить піти, то, можливо, Ман Сіті стане для нього місцем, куди він зможе поїхати і насолоджуватися футболом. Кожен гравець хотів би отримати досвід гри в Прем'єр-лізі", – сказав Сабалета для Stadium Astro.

Нагадаємо, 33-річний Ліонель хотів попрощатись з каталонцями вже влітку, але керівництво клубу його не відпустило. За чутками, Мессі змінить команду вже після завершення нинішнього сезону.

Барселона обирає президента: топ-5 кандидатів з великим фаворитом – Райола, Холанд, Неймар і ляпас для Хаві