Мессі не почувається частиною колективу у Барселоні – ЗМІ надали фотодокази
17:10 - Читать на русском
Після скандалу зі своїм відходом, Ліонель Мессі поки не може повернути свій колишній авторитет.
Ліонель Мессі тримається осторонь своїх партнерів на тренуванні каталонського клубу, повідомляє El Chiringuito TV.
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За інформацією джерела, 33-річний аргентинець поводиться відсторонено та ізольовано.
Нагадаємо, влітку зірковий форвард побив горщики з керівництвом Барси через своє бажання покинути клуб. Скандал завершився заявою Мессі про рішення залишитись у Барселоні ще на сезон.
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