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"Мессі не може робити все": Вальдано поставив невтішний діагноз Барселоні

16:48 - Читать на русском
"Мессі не може робити все": Вальдано поставив невтішний діагноз Барселоні
Хорхе Вальдано / EFE

Колишній нападник, тренер і функціонер мадридського Реала Хорхе Вальдано оцінив стан справ у таборі головного суперника "вершкових" – каталонській Барселоні.

"Я не розглядаю Барселону як претендента на титул у Ла Лізі чи Лізі чемпіонів на цей момент.

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Мессі вже давно казав, що для гри в Європі такого рівня недостатньо. Він не може робити в Барселоні всі. Від нього в команді вимагають занадто багато", – цитує легенду мадридців твіттер El Transistor.

Відзначимо, що каталонці посідають 2-ге місце в Прімері, відстаючи від Реала на 1 очко за 2 тури до кінця чемпіонату ("вершкові" мають матч у запасі). Натомість у рамках ЛЧ "блаугранас" ще мають зіграти матч-відповідь 1/8 фіналу проти Наполі. Перший матч завершився унічию 1:1.

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Теги
Барселона Барселона Ліонель Ліонель Мессі Іспанія Хорхе Вальдано
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