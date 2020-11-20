Відставка Жозепа Бартомеу не дуже порадувала аргентинця. Він досі почувається нещасним у Барселоні та нещодавно заявив, що "втомився бути причиною всіх проблем цього клубу".

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Однак навіть теоретичне бажання піти вже в січні не дозволить Мессі цього зробити, повідомляє Marca. Річ у тому, що через дострокову відставку попереднього керівництва у клубі офіційно немає нового. Наразі триває підготовка до виборів. Через це комітет, який тимчасово керує клубом, не зможе юридично санкціонувати трансфер Мессі.

Додамо, що у нинішньому сезоні 33-річний аргентинець провів за Барселону 10 матчів у всіх турнірах. Мессі забив у них 6 голів (5 – з пенальті) та віддав 2 результативні передачі.

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