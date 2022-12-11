"Нам доведеться оборонятися проти Мессі, але ми не збираємося використовувати індивідуальну опіку. Ми не робили цього і у попередній грі проти Бразилії. Ми знаємо, як багато він бігає, як любить працювати з м'ячем. Ключовим аспектом під час оборони стане дисципліна. Якщо ми зможемо повторити те, що зробили проти Бразилії, то нам нема чого боятися.

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Ми проведемо детальний аналіз гри Аргентини, тому що до цього ми не надто концентрувалися на цій команді. Звичайно, Мессі – головний гравець цієї збірної. Він чудово грає та веде команду за собою. Також у них є молоді талановиті гравці, вони виглядають дуже небезпечно.

Але Аргентина показала, що має проблеми, тому що в матчі з Нідерландами вони вели 2:0, а закінчилося все 2:2 і серією пенальті. Від нас залежить, чи покажемо ми свій найкращий футбол і чи увійдемо у гру сконцентрованими на 100%", – цитує Даліча офіційний сайт ФІФА.

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