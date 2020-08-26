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Мессі не хоче відкрито воювати з Барселоною – форвард готуватиметься до сезону разом з командою

19:43 - Читать на русском
Мессі не хоче відкрито воювати з Барселоною – форвард готуватиметься до сезону разом з командою
Ліонель Мессі / Reuters

Ліонель Мессі сподівається уникнути відкритого конфлікту з Барселоною.

Аргентинець у понеділок (31 серпня) розпочне підготовку до сезону 2020/21 разом з іншими гравцями "блаугранас", інформує TyC Sport.

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Мессі збирається виконувати всі свої контрактні обов'язки, допоки його майбутнє не вирішиться остаточно. Плани 33-річного форварда залишаються незмінними – розірвати угоду під час цього трансферного вікна і приєднатися до іншого клубу. Президент Барселони Жозеп-Марія Бартомеу хоче організувати ще одну зустріч між Лео і Куманом, яка може вплинути на ситуацію.

Додамо, що головним претендентом на шестиразового володаря "Золотого м'яча" вважається Манчестер Сіті.

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Трансфери Барселони Трансфери Ліонель Ліонель Мессі Барселона Барселона Іспанія Жозеп-Марія Бартомеу Рональд Рональд Куман
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