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"Мессі не дозволить використати себе таким чином": Росель стурбований можливим відходом аргентинця з Барселони

4 липня 12:31 - Читать на русском
"Мессі не дозволить використати себе таким чином": Росель стурбований можливим відходом аргентинця з Барселони
Росель та Мессі / Mundo Deportivo

Колишній президент Барселони Сандро Росель впевнений, що клуб зазнає серйозних втрат у разі відходу Ліонеля Мессі.

"Мессі не дозволить використати себе таким чином. Він занадто мудрий для того, щоб його використовували у передвиборній війні.

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Барсі без Мессі буде важко. Ви повинні змінити всі ідеї ігрової системи, внутрішню роботу і навіть маркетинг. Якщо Мессі піде, що, я сподіваюся, станеться через багато років, то немає необхідності шукати іншого Мессі, адже таких, як він, просто не існує", – заявив Росель в коментарі ESPN Deportes.

Нагадаємо, контракт Мессі з Барселоною розрахований до літа 2021-го. Криза в каталонському клубі вже породжує чутки про перехід аргентинця в Манчестер Сіті.

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Головне Іспанія Барселона Барселона Ліонель Ліонель Мессі Сандро Росель
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