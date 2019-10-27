Мессі назвав причину, через яку може ніколи не зіграти за клуб своєї мрії

Легендарний форвард Барселони Ліонель Мессі вкотре зізнався, що хотів би пограти за аргентинський клуб Ньюеллс Олд Бойз, однак є вагомі причини, які можуть не дозволити йому цього зробити.

"З дитинства мріяв грати в Аргентині за Ньюеллс Олд Бойз, але зараз у мене сім'я, троє дітей, і я живу в місці, де мені спокійно. Можу забезпечити своїм дітям хороше майбутнє. Я спробую переконати сім'ю поїхати зі мною в Аргентину. Однак, зараз я змушений брати до уваги також думку дітей.

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Проблема в тому, що кожного разу, коли ми їдемо кудись, Тіаго дратується. Йому нічого не подобається в Аргентині. Щоразу він хоче скоріше повернутися в Барселону до друзів. Все стає складнішим і складнішим, але сім'я – мій пріоритет в житті", – наводить слова Мессі TyC Sports.

Нагадаємо, раніше з’явилась інформація, що Ліонель Мессі розглядає можливість повернення у рідний Ньюеллс Олд Бойз, в академії якого він виховувався до переїзду в Іспанію. Всю свою професіональну кар'єру аргентинець провів у складі каталонської Барселони, дебютувавши за основну команду у 2005 році в матчі проти Альбасете.

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