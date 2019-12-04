Мессі назвав одну з головних відмінностей між ним та Роналду

Нападник Барселони та збірної Аргентини Ліонель Мессі пояснив, чим він відрізняється від свого одвічного конкурента Кріштіану Роналду.

"Я не можу сказати, хто з нас кращий. Ми виконуємо різні завдання: він – бомбардир, а я займаюся вибудовуванням гри.

Мессі: Визнаю, я дещо засмутився, коли Роналду наздогнав мене за "Золотими м'ячами"

Щоб отримати "Золотий м'яч", ти повинен провести неймовірний сезон і виграти Лігу чемпіонів. Тріумф в Європі зі своїм клубом в більшості випадків дає тобі додаткові очки. Але це не обов'язкова умова", – цитує аргентинця L’Equipe.

Нагадаємо, в понеділок Мессі отримав свій 6-й "Золотий м'яч" – рекордний показник в історії футболу. Роналду посів третє місце в опитуванні – португальця також випередив захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк.

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