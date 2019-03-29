Мессі назвав 5-х найкращих гравців сучасності, крім себе та Роналду

Лідер "блаугранас" Ліонель Мессі назвав найкращих футболістів у сучасному футболі.

"Шкода, що Роналду покинув Ла Лігу, адже він додавав престижу чемпіонату Іспанії. Хоча мені було важко дивитися, як він виграє титули.

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Якщо не враховувати мене та Роналду, то найкращими гравцями сучасності є Мбаппе, Неймар, Азар, Суарес та Кун (Агуеро – прим.)", – передає слова Мессі Marca.

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