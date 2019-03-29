Мессі назвав 5-х найкращих гравців сучасності, крім себе та Роналду

Інтерв’ю — 14:00 1904
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"Я відмовився грати за збірну Росії". Олексій Михайличенко – про кар'єру у Сампдорії та Рейнджерс і патріотичну позицію
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Великий архітектор: Сімеоне готується перебудувати оборону Атлетіко за рекордні суми – відомі імена потенційних новачківІспанія — 12:28 2057
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Барселона проти принципового суперника, битва Ліверпуля та Тоттенхема, італійське Сонячне дербі: топ-матчі євровікендуСвіт — 08:00 2708
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Екс-форвард Реала Мор'єнтес в захваті від Зозулі та вірить у перспективи Луніна в МадридіІспанія — 28 бер 2464
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Ігуаїн завершив кар’єру у збірній АргентиниСвіт — 28 бер 1094