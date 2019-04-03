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Мессі наздогнав Роналду за кількістю голів у топ-5 лігах Європи

10:46 178 Читать на русском
Мессі наздогнав Роналду за кількістю голів у топ-5 лігах Європи
Ліонель Мессі / Соцмережі

Ліонель Мессі забив неймовірну кількість голів у чемпіонаті Іспанії.

23’ Семюель Чуквуезе
50’ Токо Екамбі
62’ Вісенте Іборра
80’ Карлос Бакка
86’ Альваро Гонсалес
 
Філіппе Коутінью 12’
Малком 16’
Ліонель Мессі 90’
Луїс Суарес 94’

У матчі 30 туру чемпіонату Іспанії Вільяреал приймав Барселону. Аргентинський нападник гостей відзначився голом на 90-й хвилині гри, чим зробив рахунок 3:4.

Вільяреал – Барселона – 4:4 – відео голів та огляд матчу

Цей гол став для Мессі 414-м у рамках іспанської першості, таким чином аргентинець наздогнав Кріштіану Роналду за кількістю голів у топ-5 лігах Європи.

До слова, в активі португальського нападника 311 голів у чемпіонаті Іспанії, 84 у Англії та ще 19 у італійській першості.

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Теги
Барселона Барселона Іспанія Вільяреал - Барселона Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ліонель Мессі Ліонель Мессі
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