Мессі навіть не у топ-3 – як Україна голосувала за володаря "Золотого м'яча-2019"

Стало відомо, кому з претендентів на престижну нагороду віддали свої голоси представники різних країн.

Перше місце у рейтингу представника України посів захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк, який у минулому сезоні разом з командою тріумфував у Лізі чемпіонів і здобув Суперкубок УЄФА.

Мессі – володар "Золотого м'яча-2019"

До першої трійки також потрапили Кріштіану Роналду, який зі збірної Португалії виграв Лігу націй, а з Ювентусом став чемпіоном Італії, а також Мохамед Салах з Ліверпуля.

Ліонель Мессі, який і став володарем "Золотого м'яча-2019", посів лише четверту сходинку. Відзначимо, що в минулому році аргентинець разом з Барселоною виграв лише чемпіонат Іспанії. П'ятим виявився голкіпер каталонців Марк-Андре тер Штеген.

"Золотий м'яч-2019": Мессі повертається на трон, перемога суперника України – онлайн-трансляція і як це було