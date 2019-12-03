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Мессі навіть не у топ-3 – як Україна голосувала за володаря "Золотого м'яча-2019"

11:07 1431 Читать на русском
Мессі навіть не у топ-3 – як Україна голосувала за володаря "Золотого м'яча-2019"
Ліонель Мессі / фото: France Football

Стало відомо, кому з претендентів на престижну нагороду віддали свої голоси представники різних країн.

Перше місце у рейтингу представника України посів захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк, який у минулому сезоні разом з командою тріумфував у Лізі чемпіонів і здобув Суперкубок УЄФА.

Мессі – володар "Золотого м'яча-2019"

До першої трійки також потрапили Кріштіану Роналду, який зі збірної Португалії виграв Лігу націй, а з Ювентусом став чемпіоном Італії, а також Мохамед Салах з Ліверпуля.

Ліонель Мессі, який і став володарем "Золотого м'яча-2019", посів лише четверту сходинку. Відзначимо, що в минулому році аргентинець разом з Барселоною виграв лише чемпіонат Іспанії. П'ятим виявився голкіпер каталонців Марк-Андре тер Штеген.

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